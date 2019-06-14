14.06.2019 12:40
Haberler»Güncel » Haber

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan ve insanın içine girebileceği şekilde gövdesi boş olan yaklaşık 400 yıllık tarihi meşe ağacının Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi. Kocabaş, "Birçok meraklı vatandaş gövdesi boş asırlık meşe ağacını görmek için buraya gelip içine girerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının zarar görmeden gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kocabaş, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:57 Mahathir'in 'altına endeksli para birimi' planı ekonomistlerin gündeminde
14:57 Hasketbol Gençlik ve Spor Külübü 115 sporcu ile 115 resmi maça çıktı
14:57 Junıoshow öncesi kura çekimi yapıldı
14:57 Bayburt'ta 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı
14:57 Zabıta ekipleri ekmek gramaj denetimi yaptı
14:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:56 Babalar Günü ve Karne heyecanı Forum Trabzon'da eğlenceye dönüşüyor
14:56 Kendini kavak ağacına asan adamın cesedi 3 gün sonra bulundu
14:55 Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?
14:55 Polisten ilk kez karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediye
14:55 Vali, sosyal medyada kendisini zirveye taşıyan yazı için özür bekliyor
14:55 Self Servis hizmeti için yeni reklam filmi çekildi
14:55 Rusya ve Suriye uçakları Hama ve İdlib'e saldırdı: 28 ölü
14:55 En fazla kaybettiren BES fonları