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400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustuGAZİANTEP'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı.

20.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:41
400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu
GAZİANTEP'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Çekiç seslerinin susmasıyla 400 yıllık tarihi çarşı ilk defa sessizliğe büründü.
Gaziantep 'te; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar çarşısı, 400 yıl sonra sessizliğe büründü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.
Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.
'ESNAFIN DÜKKANI KAPALI, GÖNLÜ ZENGİN'
Çarşı esnafının kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen virüs tedbirleri kapsamında kepenk indirdiğini ifade eden Açık, 'Tüm dünyadaki bu salgına karşı tedbirleri arttırmamız lazım. En önemli şey sağlık. Sağlık olmazsa, iş de olmaz. Bakın bizde kapatma zorunluluğu yok ama neredeyse tüm dükkanlar kapalı. Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.
Tarihi çarşının koronavirüs salgını bittikten sonra eski canlılığına kavuşacağını ve çekiç seslerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin tekrar duyacağını dile getiren Celal Açık, "Gaziantep'e gelenlerin yüzde 90'ı bu çarşıya uğrar. Umarım bu kötü günler geride kalır ve çarşımızda eski canlılığına kavuşur" ifadelerini kullandı. 400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel
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