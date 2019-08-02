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41 Burda AVM'de tiyatro günleri başlıyor

41 Burda Avm, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi günü tiyatro oyunları ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

02.08.2019 15:41 41 Burda AVM'de tiyatro günleri başlıyor
41 Burda Avm, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi günü tiyatro oyunları ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli'nin en büyük Alışveriş Merkezlerinden biri olan 41 Burda AVM, yaz tatilinde Ağustos ayı boyunca çocuklara tiyatro gösterimleri sunacak. 3 Ağustos Cumartesi günü 41 Burda AVM'de sahnelenecek 'Kurnaz Tilki' oyunu ile başlayacak olan tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getirecek. 10 Ağustos'ta Şirinler Sınıfı, 17 Ağustos'ta Yumurtam Sıcak, 24 Ağustos'ta Profesör ve Fıstık oyunları sahnelenecek. 41 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan tiyatro oyunları ücretsiz olacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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