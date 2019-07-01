01.07.2019 13:41
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41 Burda AVM'den 4x4 otomobil hediyesi

41 Burda AVM

Kocaeli'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan 41 Burda AVM'nin yeni kampanyası 4x4 otomobil sahibini bekliyor.

Kocaeli 'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan 41 Burda AVM'nin yeni kampanyası 4x4 otomobil sahibini bekliyor.

Kocaelililere daha öncesinde de çekilişle hediye imkanları sunan 41 Burda AVM, bu sefer ise ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, vatandaşların çekilişe katılabilmesi için aynı gün içerişinde toplamda 100 TL ve üzerinde alışveriş yapmış olmaları gerekli olacak. 100 TL ve üzerinde alışverişini yapmış olan vatandaşlar aynı gün içerinde alışveriş fişleri ya da faturaları ile alışveriş merkezinde bulunan danışmaya başvurarak çekiliş için kayıt yaptırarak çekilişe katılım sağlayabilecekler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli , Güncel

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