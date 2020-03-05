41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

41 Burda AVM, 8-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak.



41 Burda AVM tüm ziyaretçilerini 08-13 Mart tarihleri arasında AVM'de düzenlenecek Esat Yargıcı'nın Objektifinden Kadın Fotoğrafları Sergisi'nde ağırlayacak. 7 Mart'ta da Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Masterpiece eğitmenleri tarafından 15.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirecek renkli tasarımlarla saksı boyama atölyesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA