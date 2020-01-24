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41 Burda AVM, gazetecileri sinema filminde buluşturdu

41 Burda AVM ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen organizasyonda basın mensupları, sinema gösteriminde bir araya geldi.

24.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:0841 Burda AVM, gazetecileri sinema filminde buluşturdu
41 Burda AVM ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen organizasyonda basın mensupları, sinema gösteriminde bir araya geldi.

Kocaeli'de yerel ve ulusal medya çalışanları, 41 Burda Alışveriş Merkezi(AVM) ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği sinema gösterimiyle stres attı. AVM'de bir araya gelen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve üyeleri, ücretsiz düzenlenen film gösteriminde duygu dolu anlar yaşadı. Film sonunda konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, "Üyelerimizle bir kez daha beyazperdede buluştuk. Gün boyu yoğun tempoda çalışan meslektaşlarımız bu etkinliklerle stres atıyor. Filme katılan meslektaşlarımıza ve 41 Burda AVM yetkililerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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