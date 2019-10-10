Haberler » Ekonomi » 41 Burda'da yarışan kazanıyor

41 Burda'da yarışan kazanıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, televizyondan canlı yayınlanacak "Burda Kazan" yarışması ile ziyaretçilerine sürpriz hediyelere sahip olma şansını sunuyor.

10.10.2019 11:5241 Burda'da yarışan kazanıyor
KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, televizyondan canlı yayınlanacak "Burda Kazan" yarışması ile ziyaretçilerine sürpriz hediyelere sahip olma şansını sunuyor.

Her Cuma saat 16.00'da 41 Burda AVM'de düzenlenecek "Burda Kazan" yarışması ile yarışmacılar eğlencenin tadını çıkaracak. Yerel bir televizyondan canlı yayınlanacak program kapsamında ziyaretçiler, sürpriz hediyeler kazanma fırsatına da sahip olacak. Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren etnik - rock grubu Yirmi7, sevilen şarkıları ile keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak. - KOCAELİ

İzmit, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:03 "Kadın girişimcilerin kadın istihdamını artırması önem arz ediyor"
14:02 İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:01 Kur ve borsada oynaklık sınırlı kalabilir
14:00 Nar yemek ve suyunu sıkmak için yarıştılar
13:52 Bankacılık sektörü zararlı yazılım "casbeneiro" tehdidi altında
13:45 Beyaz altın fiyatı 3.80 TL olarak belirlendi
13:48 Veteriner hekimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
10.10.2019 14:07:11