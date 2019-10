41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı -1

- 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü 41.'si düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile çok sayıda davetli katıldı.Bu yıl, 'İstanbul senin, durma koş!' sloganı ile 106 ülkeden 37 bin çipli koşucuyu ağırlamaya hazırlanan maraton aynı zamanda 33 bin çipli sporcunun yarışacağı 15 kilometre parkuru ile 'Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı' unvanını da kazanacak.İmamoğlu: "Bu markayı daha da yukarı taşımak istiyoruz"İstanbul Maratonu'nu her geçen sene daha da geliştirmek istediklerini belirterek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, "Bütün bu sayıların katılımların, sponsor rakamlarının en az 2 katına çıkmasını diliyorum. Bu yaklaşımla dünyanın en iyi maratonlarından biri olması için elimizden geleni yapacağız. 41 yıl önce ortaya konan fikrin geliştirilmesini, bu markayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı."İstanbul en iyisini hak ediyor"Atletizme ayrı bir önem vereceklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu markamızın yanına başka branşlarda başka markalar da katmalıyız. İstanbul her konuda en iyisini hak ediyor. İstanbul tariflenmesi en kolay, söylendiğinde herkesin gözünün parladığı bir kent. Bütün evrensel değerlerimizle olaya bakıyoruz. Evrensellik sporun dili için olmazsa olmaz. Atletizm de sporun en temel branşlarından. Olimpiyat yarışmaları da zaten atletizmin çevresinde şekillenir. Biz atletizme ayrı bir önem vereceğiz. Simgesel olarak tüm İstanbul'da yayılmasını sağlayacağız. Bence bu konuda İstanbul fakir kaldı. Hızlıca 3 tane atletizm pistini İstanbul'a kazandırmamız lazım. Hem bu branşın gelişmesi hem de spor kulüplerin bu branşa ilgi duyması, olimpiyatların İstanbul'a verilmesi için gerekçelerimizi geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu."Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"Barış Pınarı Harekatı hakkında da açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Türkiye bulunduğu konum gereği dünyanın en özel noktalarından birine sahip. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız. Bu manada tümüyle Türkiye'nin güneyinde yaşanan sorunların bir önce bitmesini ve Suriye'nin çevresine barış gelmesine diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum bu bölgedeki kaos biter ve hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu koşunun da barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Köprüyü geçerken tüm dilekleriniz barış için olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu İstanbul'un enerjisini yansıtsın" dedi.Kopenhag'da düzenlenen C40 Belediye Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldiği başkanlara önümüzdeki sene İstanbul Maratonu'nu bir arada koşmayı teklif ettiğini söyleyen İmamoğlu, dünyanın her yerinden insanları maratona davet ederek sözlerini noktalandırdı.Onur: "Bu yarışın sorumluluğunu üstlenmek gurur verici"Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 41. İstanbul Maratonu ile ilgili ise şu cümleleri kurdu:"Maratonu 14 yıldır tecrübe eden birisi olarak bu yarışın sorumluluğunu üstlenmiş olmak gurur kaynağı. İstanbul gibi önemli bir şehirde spor için hizmet ediyor olmak çok önemli. İstanbul Maratonu dünyada çok önemli bir yere geldi. Amacımız İstanbul'u sporla nefes alan bir şehir haline getirmek. İl bazında planladığımız sportif etkinliklerle en önemli amacımız. Her şey İstanbul'un güzel yarınları için.""Amacımız Platin kategoriye çıkmak"Maratonda 9 bin gönüllü, bin de resmi olmak üzere 10 bin kişinin görev alacağını ve her 5 koşucuya bir görevlinin düştüğünü hatırlatan Onur, "Bu sene katılım çok iyi, rekor bir katılım bekliyoruz. Şu ana kadar 37 bin çip teslim edilmiş durumda. Yarışlarımız 3 kategoride koşulacak. Bu sene 15 ve 10 kilometrelik yarışı birleştirdik. Burada amacımız ilerleyen yıllarda maraton koşan kişi sayısını arttırarak maratonumuzu Platin kategorisine taşımak" dedi."Türkiye'nin en yardımsever koşularından biri"İstanbul Maratonu'nun aynı zamanda yardımsever bir yarış olduğunu da ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, "Bu maraton aynı zamanda Türkiye'nin en önemli yardımsever koşularından biri. Bir vizyon var, biz de bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bu sene 10 bin civarı koşucuyla 15 milyon TL bağış toplayarak rekor kırılmasını beliyoruz. Bu sayede 23 bin canlının hayatı etkilenmiş olacak" şeklinde konuştu."Kadın koşucu sayısını arttırmak istiyoruz"Türk kadın koşucuların sayısını arttırmak istediklerini de açıklayan Renay Onur, "Geçtiğimiz yıllarda koşanlara e-posta gösterdik ve onlar da kabul ettiler. Bu sene koşan kadın maratoncuları önümüzdeki sene de maratona ücretsiz olarak davet edeceğiz" diye konuştu.30 Eylül itibariyle online kayıtların dolduğunu, 31 Ekim, 1-2 Kasım'da ise geç kayıt şansının olacağını belirten Onur, Halk Koşusu için de 25 Ekim'de kayıtların açılacağını söyledi.Çintimar: "Bu organizasyon en büyük sivil kitle hareketi"İstanbul Maratonu'nun 1979 yılında 96 kişiyle başladığını dile getiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Bugün 200 binleri köprüden geçirdiğimiz büyük bir organizasyon halini aldı. Bu organizasyon en büyük sivil kitle hareketidir. Son 8 yıldır Gold seviyede koşulan bu yarışlarda koşan sporcularımız da dünya çapında sporcular" dedi."Türkiye'deki diğer maratonların lokomotifi"Çintimar, bu yarışa emek verenlere de teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sporun en hızlı gelişen en büyük kitleye sahip olan alanı maraton ve yarı maratonlar. Yarı maratonların sayısın arttırılması ve kaliteyi de attırmak toplum açısından önemli. İstanbul Maratonu, Türkiye'deki diğer maratonların lokomotifi. Bu yarış ne kadar büyürse diğer yarışlar da büyümek zorunda kalıyor."Son 4 yılın şampiyonları bir aradaMaratonun 41. yılında erkeklerde son dört yılın şampiyonları bir araya gelecek. 2015 yılında yarılı kazanan Elias Kemboi Chelimo, 2016'nın şampiyonu Kenyalı Evans Kiplagat, 2017 yılında Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich ve 2018'de parkur rekoruyla ilk sırada yer alan Felix Kimutai bu sene bitiş çizgisini en önde geçmek için mücadele edecek.Pace Kapıları uygulaması ilk kez maratondaİlk kez uygulanacak Pace Kapıları sistemi de koşucuların tempo tutmada destekçisi olacak. Sisteme göre her koşucu kayıt esnasında kişisel tahmini yarış bitirme süresini sistem üzerinden seçebilecek. Seçmiş oldukları süre doğrultusunda kendilerine harf kodlu göğüs numarası atanacak. Sporcular yarış günü seçmiş oldukları bu zamanlamaya ait harf kodlu kapılardan start alacak.