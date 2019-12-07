41 kadın el ele verip, imalata başladı

AFYONKARAHİSAR'da evde oturmak yerine üretimi seçen 41 kadın, örnek bir davranışa imza atarak şehrin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Hanımeller Dayanışma Derneği Başkanı Ayşegül Şahin, hemcinslerine, "Oturmasınlar, evde oturunca bir şey olmuyor, üretsinler" diye seslendi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl önce kurulan Hanımeller Dayanışma Derneği, örneği olmayan bir projeye imza attı. Evde oturmak yerine üretim yapmak isteyen Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesinde oturan 41 kadın, kurulan atölyede gastronomi alanında UNESCO tarafından yaratılmış şehirler ağına dahil edilen kentin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Keşkek, bükme, tarhana, Afyon ekmeği gibi birçok yöresel ürünü doğal yöntemlerle hazırlayan kadınlar, bunların satışını yapabilecekleri bir işletme için Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş'tan destek istedi.

BAŞKAN KUŞ'TAN TAM DESTEK

Başkan Memduh Kuş, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerine konak yaptırılmasını sağladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından açılan konak, ahşap ve modern yapısıyla dikkati çekiyor. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu kadınlar, beldedeki atölyelerinde özenle hazırlıklarını yapıyor, sonrasında ürünler konağa getiriliyor. Tüm çalışanları da kadınlardan oluşan konakta sunuma hazır hale getirilen eşsiz lezzetler, müşterilerin beğenisine sunuluyor. Diğer yandan konağın duvarlarında kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler hem beğeniye hem satışa sunuluyor. 4 haftadır hizmet veren konak, şimdiden şehrin gözde mekanlarından biri haline geldi.

'OTURUNCA BİR ŞEY OLMUYOR'

Dernek Başkanı Ayşegül Şahin, kendilerine en büyük desteği Belediye Başkanı Memduh Kuş'un verdiğini belirterek, katmer ve bükme yapıp, küçük bir yerde satma hayaliyle böyle bir girişimde bulunduklarını anlattı. Ayşegül Şahin, "Başkanımızdan destek istedik. 'Katmer, bükme yapmak istiyoruz. Bize ufak bir dükkan açar mısınız' diye sorduk ve şu an konağın yapıldığı yeri istedik. Başkanımız bizi kırmadı. 'Tabii' dedi 'Siz böyle bir şey istiyorsanız neden yapmayalım.' Orada bir karar aldık ve o günlerden bugünlere geldik. Çok güzel oldu, herkes bize destek verdi. 3'er bin lira para topladık dernek üyelerimizden. Yani malzeme alıp bir şeyler yapmak istiyorduk. Üyelerimizle konuştuk. Bir şeyler almamız için de paraya ihtiyacımız vardı. Çok şükür çok iyi işler çıkardık. Bütün kadınlara da tavsiye ederiz. Oturmasınlar, evde oturunca bir şey olmuyor. Dedikodu yapmasınlar, üretsinler. Üretmek güzel. Hele el emeği daha güzel oluyor" diye konuştu.

'KARIN TAMAMINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLIYORUZ'

İşletme Müdür Yardımcısı Kübra Tan, konağa Afyonkarahisar ve çevre illerden yoğun talep olduğunu vurguladı. Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gıda mühendisimizle beraber Erkmenli kadınlarımızın ürettiği ürünlerin satışını konağımızda gerçekleştiriyoruz. Mantı, bükme, ağzı açık, tarhana, göce, reçel ve daha birçok ürün mevcut. Halkımızdan Afyon'dan, beldemizden ya da çevre şehirlerden, özelikle kadınlardan oluştuğu için burayı merak ediyorlar. Aynı zamanda yöresel ürünler olduğu için talebimiz çok fazla. Şu an damak lezzetimizi, yöremizin ürünlerini çok beğeniyorlar. O yüzden yoğun talep görüyoruz. Müşteri potansiyelimiz çok yüksek. Derneğimizin asıl temel amacı zaten ihtiyaç sahiplerini bulmak ve evlenemeyen gençlerimize yardım etmek. Ayrıca okuyamayan gençlerimize yardımcı olmak. Kendi personelimizin giderlerini karşıladıktan sonra elde edeceğimiz karın tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz."