41 Paket Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Kaynak: İHA

Samsun'da satışa hazır 41 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.'yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23,19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 3 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. ve E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN