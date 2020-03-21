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41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi

41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.

21.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:05
41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi
41 Ukrayna vatandaşı Karasu limanından gemiyle ülkelerine gönderildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde Korona virüsüne karşı tedbirler had safhaya çıkarıldı. Ülke içinde bulunan 41 Ukraynalı, kara ve hava yolculuğu kapalı olduğundan Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bulunan limandan gemiyle ülkelerine gönderildi. Gönderilme esnasında güvenlik tedbirlerinin yüksek seviyede olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Karasu, Wuhan, Yaşam

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