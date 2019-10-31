41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda 35 şirket Türkiye'nin Geleceği İçin Koşacak!

Sabancı Holding, Kibar Holding, Defacto, MAPFRE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Akenerji, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank, Akbank, Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS,Yeşilova Holding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşavirliği, Sovos Foriba,Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek verecek.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım 2010 Pazar günü düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Darüşşafaka Cemiyetinin, "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" kampanyasını bu yıl Türkiye'nin önde gelen 35 şirketi destekleyecek.

Sabancı Holding, Kibar Holding, Defacto, MAPFRE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Akenerji, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank, Akbank, Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS,Yeşilova Holding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşavirliği, Sovos Foriba,Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunacak.

Yurt dışında "charity run" olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurulan Adım Adım'ın üyeleri arasında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, bu yıl okula yeni başlayan 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

HEDEFİMİZ 1.5 MİLYON TL'YE ULAŞMAK

"Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla çıktıkları yolda kurumsal ve bireysel destekçilerinden aldıkları güçle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Darüşşafaka Cemiyeti olarak dünyanın kıtalararası tek maratonu olmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük yardımseverlik koşusu olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda aydınlık geleceğimizin gerçek sahibi olan çocuklarımız için koşmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Söz konusu eğitimse siz de yardıma koşar mısınız?' çağrımıza kulak verip koşa koşa gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçen yıl 356 koşucu ve 5 binden fazla bağışçının desteğiyle yaklaşık 675 bin liralık bağış toplayarak 67 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafları karşılandı. Bu yıl 1.5 Milyon TL hedefle yola çıktık, değerli bağışçılarımızın katkılarıyla her geçen yıl daha çok çocuğumuzun yaşamının eğitimle değişmesine katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.