30 Mart 2019, 17:11
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41 Yaşındaki Deniz Akkaya, Kaslı Kollarıyla Şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde vücut yaşının 19 olduğu açıklamasıyla gündem olan eski manken Deniz Akkaya, kaslı kollarıyla şaşırttı.

41 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, formunu korumak için diyet içecek ve yemekleri tercih ettiğini, sağlıklı beslendiği için vücut yaşının 19'a düştüğünü söylemişti.Modelliği bıraksa da yıllardır kusursuz formunu koruyan ve her gün en az iki saat spor yapan Akkaya, spor salonunda çektirdiği son fotoğrafla kaslarını gözler önüne serdi.

VÜCUT GELİŞTİRİCİLERE TAŞ ÇIKARTTI

Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren 41 yaşındaki eski manken, vücut geliştiricilere taş çıkarttı.

"BAYAN HERKÜL"

Kasları nedeniyle 'Bayan Herkül' lakabı takılan Deniz Akkaya, "Sporsuz bir hayat düşünemiyorum" diyor.

Manken, Magazin



YORUMLAR (5)
VAN: seni canımdan cok seviyorum senin için yapmayacağım şey yok sen cansın gerisi heyecan
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NE İŞ: Hiç naif değil. Kadın kılığındaki erkek gibi. .
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VELİ AHTSIZ: Tek eliyle ceviz kırabilir mi ? Çok etkileyici bulduğum bir meziyettir de ondan sordum.
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ASLI: BODY GOALS
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