41 Yaşındaki Deniz Akkaya, Kaslı Kollarıyla Şaşırttı

41 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, formunu korumak için diyet içecek ve yemekleri tercih ettiğini, sağlıklı beslendiği için vücut yaşının 19'a düştüğünü söylemişti.Modelliği bıraksa da yıllardır kusursuz formunu koruyan ve her gün en az iki saat spor yapan Akkaya, spor salonunda çektirdiği son fotoğrafla kaslarını gözler önüne serdi.

VÜCUT GELİŞTİRİCİLERE TAŞ ÇIKARTTI

Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren 41 yaşındaki eski manken, vücut geliştiricilere taş çıkarttı.

"BAYAN HERKÜL"

Kasları nedeniyle 'Bayan Herkül' lakabı takılan Deniz Akkaya, "Sporsuz bir hayat düşünemiyorum" diyor.