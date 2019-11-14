41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, kırmızı bikinili paylaşımıyla hayran bıraktı

Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından yaz aylarında sahilde verdiği kırmızı bikinili pozunu paylaştı. 41 yaşındaki güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

YORUM YAĞDI

ATV'de yer alan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, geçtiğimiz günlerde estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlanmış, oyuncunun estetik harikası olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Ancak Tugay, yaptığı her paylaşımla takipçilerinin aklını başından almayı başarıyor. Hayranları başarılı oyuncunun fotoğrafına yorum yağdırdı.

İşte Mine Tugay'ın fiziği ile genç kızlara taş çıkarttığı paylaşımı;

MİNE TUGAY KİMDİR?

Kariyerine ilk adımı Gülbeyaz dizisiyle atan Mine Tugay, Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı.Sinema dünyasına ise 2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' ve 'Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı.Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat vermektedir. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.