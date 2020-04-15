Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle 58 ildeki 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Bakanlık, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

15.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:49
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele karantina uygulamaları devam ederken; İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel korona virüs salgını sebebiyle Türkiye 'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi.

14 İLDE 41 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alındığını ve bu kararların titizlikle uygulandığı belirtilerek, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726' dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Trump, muhabirin ’koronavirüs’ sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası Haberler
Trump, muhabirin "koronavirüs" sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Haberler
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Haberler
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Haberler ›› Güncel ››14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Çalıştığı hastanede koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu - Haber 16:00: Mardin'de koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi - Haber 16:00: Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında itiraz üzerine tutuklama kararı verildi - Haber 16:00: Milli Piyango ve Hitay Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na çekilişli destek - Haber 16:00: Van'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler