14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele karantina uygulamaları devam ederken; İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel korona virüs salgını sebebiyle Türkiye 'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi.

14 İLDE 41 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alındığını ve bu kararların titizlikle uygulandığı belirtilerek, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726' dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" denildi.