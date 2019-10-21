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41 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet Amca kimliğine kavuştu

Adıyaman'da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, hakkında verilen gaiplik kararının mahkemece kaldırılmasının ardından kimliğine kavuştu.

21.10.2019 12:1841 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet Amca kimliğine kavuştu
Adıyaman'da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, hakkında verilen gaiplik kararının mahkemece kaldırılmasının ardından kimliğine kavuştu.
Özer, Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin hakkındaki gaiplik kararını kaldırmasının ardından kimlik alabilmek amacıyla Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvurdu.
Burada yapılan incelemelerin ardından Özer'in başvurusu kabul edildi. Özer, işlemlerin ardından kimliğine kavuştu.
Mehmet Emin Özer, yaptığı açıklamada, kimliğini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğündeki yetkililerin çabasıyla ailesiyle bir araya gelmişti.
Özer hakkında verilen gaiplik kararı da Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

Emin Özer, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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