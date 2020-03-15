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42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar yığınları altında kalan iş makineleri çıkarılmaya başlandı.

15.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:22
42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altındaki iş makineleri çıkarılıyor
Van- Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar yığınları altında kalan iş makineleri çıkarılmaya başlandı.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede ara verilen arama çalışmaları, üç gün önce yeniden başlatılmıştı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'e ulaşmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Cesedine ulaşılan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Mehmetcan Daşdemir'in naaşı defnedilirken, kar yığınları altında kalan tonlarca ağırlığındaki iş makinelerinin çıkarılması için de çalışma başlatıldı. Yüksekliği 5 metreyi geçen iş makinelerinin adeta gömüldüğü bölgede iş makineleri yardımıyla titizlikle çalışmalar yürütülüyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçesaray, Çarşamba, Van, 3. Sayfa

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