42 Km'ye Türk Sporcular Damga Vurdu

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nda 42 km'de Türk sporcular arasında erkeklerde Mert Girmalegesse, kadınlarda da Elvan Abeylegesse
birinci sırada geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan Vodafone İstanbul Maratonu'nu Sultanahmet
Meydanı'nda tamamlandı. 42 km'lik koşuda Türk atletler arasında erkekler kategorisinde 2 saat 16 dakika 25 saniyelik derecesiyle Mert Girmalegesse ilk sırada geldi. İkinci Yusuf Alıcı (2: 30: 45), üçüncü ise Ercan Arslan
(2: 21: 08) oldu. Maraton Türk Kadınlarda Elvan Abeylegesse 2 saat 32 dakika 23 saniye ile ipi ilk sırada göğüsledi. Kadınlarda Ümmü Kiraz
(2: 40: 40) yarışı ikinci sırada tamamlarken, Fadime Çelik
(2: 42: 05) üçüncü oldu.
(İHA)
11 Kasım 2018 Pazar 14:01