Haberler » Ekonomi » Haber

42. MODEF EXPO 2019'a doğru

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim'de düzenlenecek "42. MODEF EXPO 2019" hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

01.10.2019 17:0242. MODEF EXPO 2019'a doğru
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim'de düzenlenecek "42. MODEF EXPO 2019" hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ilçenin bu organizasyona odaklandığını, çalışmaların en ciddi şekilde yürütüldüğünü belirterek, 27 bin 100 metrekare alanda 184 firmanın fuarda yer alacağını kaydetti.
Geçen yıl 92 ülkeden katılımcıların fuarı ziyaret ettiğini aktaran Uğurdağ, şu bilgileri paylaştı:
"Önceki fuarlarda 25 bin dolayında olan ziyaretçi sayısını bu fuarda daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Başarılı bir fuar gerçekleştirmek için MODEF şirketi olarak profesyonel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Fuarımız ihracat odaklı bir fuar olacak. İnegöl mobilya ihracatına ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkıyı sağlamak adına büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MODEF organizasyonumuz, firmalarımızın daha fazla ürün satabilmelerine ve İnegöl mobilyasının dünyaya tanıtılmasına aracı oluyor."
Uğurdağ, İnegöl'ün mobilya sektöründe ilkleri başardığı için bu alanda üretim ve satış merkezi olduğunu vurguladı.
Katılımcı firmaların, çok iddialı ürünler tasarlayıp ürettiklerine değinen Uğurdağ, "Birbirinden özel tasarımlarını fuarda sergileyecekler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecek. Bu yıl İnegöl'ün tüm mobilyacıları büyük bir heyecanla fuara hazırlanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İnegöl, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:12 Brent petrolün varili 60 doların altına indi
21:10 Türkiye-Ürdün arasında ticari iş birliği anlaşması imzalandı
20:23 Türkiye ile Ürdün arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği" anlaşması imzalandı
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:04 Akasya Cuma Pazarı misafirlerini bekliyor
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması