42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde

42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde29 yıl Türk, 13 yıl da ABD ordusuna hizmet veren F-4 savaş uçağı,Fırat Üniversitesi Sivil Havcılık Yüksekokulu önüne kurularak öğrencilere hizmet vermeye başladı

ELAZIĞ - Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ordularında 42 sene aktif olarak görev alıp emekliye ayrılan F-4 Phantom savaş uçağı, şimdi Elazığ'da Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilere hizmet vermeye başladı.1967 yılında ABD'de üretilen ve bir yıl sonra uçuşa başlayan F-4 Phantom savaş uçağı, 13 yıl ABD ordusuna hizmet ettikten sonra Türkiye tarafından alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılan 29 yıl burada görev yapan savaş uçağı, uçuş süresini doldurarak 2010 yılında emekliye ayrıldı. 2 ülkede 42 yıl aktif olarak kullanılan ve bir çok operasyonda görev alan emekli uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'na hibe edildi. Kampüs alanı içerisine kurulumu yapılan ve görselliği ile de dikkat çeken uçak, öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.3 tırla taşındı 10 günde montajı yapıldıF-4 Phantom savaş uçağının Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Fırat Üniversitesi'ne hibe edildiğini anımsatan FÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhsin Tuna Gençoğlu, "Uçak, 1967 yılında imal edilmiştir. 1968 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nde uçmaya başlamış. Ancak Türkiye'de 1981 yılının son aylarında uçmaya başlamış. 2010 yılında kadar aktif olarak çeşitli operasyonlar da dahil olmak üzere katılmış bir uçak. O yıl uçuş süresini doldurduğu için emekliliğe ayrılıyor. Bu tür uçakları da Hava Kuvvetleri talep eden üniversitelere hibe ediyor. Bu uçak uzun süre Malatya'da çalışmış. Ardından Eskişehir'e gönderilmiştir. Oradan da buraya geldi. Bu uçağı taşımak ve tekrardan montajını yapmak kolay işler değildi. Üç tane uzun tırla taşındı ve 8 kişilik bir ekip yaklaşık 10 günde montajını yaptı" dedi."Öğrencilerimizin de çok ilgisini çekiyor"Uçağı, beton bir platformun üzerine yerleştirdiklerini aktaran Gençoğlu, "Dolayısıyla öğrencilerimiz için görsel açıdan güzel bir materyal olduğunu düşünüyoruz. Hem uçuşla ilgili bazı basit bilgileri uçak üzerinde verebiliriz hem de öğrencilerimize uygulama yaptırabiliriz. Öğrencilerimizin de çok ilgisini çekiyor. Hatta öğrencilerimizin dışında yoldan geçenlerin ilgisini çekebiliyor. Yoldan geçerken rastgele uçağı gören dört tane astsubay geldi. Çok ilginçtir ki bir tanesi bu uçakta çalışan biriymiş ve uçağı tanıyordu. Çok basit de olsa uygulama da yapabileceğimiz, uçak üzerinde bilgi verebileceğimiz durum ortaya çıktığı için de çok sevinçliyiz" diye konuştu.Elektrik Elektronik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yalçın Gül, "2010 yılına kadar da hizmet vermiş ve ondan sonra emekliliğe ayrılmış. Belki de bir çok savaşa katıldı. Şimdi bizler de bunun üzerinde eğitim görüyoruz. Derste gördüğümüz eğitimleri ekstra burada bulunan uçağın üzerinden de eğitimler alıyoruz. Görsel olarak ayrı, derste işleyiş olarak da ayrı faydaları var" şeklinde konuştu.Uygulama derslerinin kendileri için şuanda daha iyi olduğunu aktaran öğrencilerden Emre Can ise, "F-4 ve diğer uçağımız geldi. Üzerlerinde uygulama yapıyoruz. F-4 uçağı, bizim için ayrıca iyi oldu. Bu kadar büyük ve geniş çaplı bir uçağı görmemiz bizim için daha iyi oldu. Hocalarımız ile birlikte bazı uygulamalarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA