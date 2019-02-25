42 Ülkeden 10 Bin 246 Kişi Eğlencede Buluştu

14 – 16 Şubat tarihleri arasında Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlayan organizasyona 42 ülkeden 10 Bin 246 kişi katıldı. Eğlenceye dair A'dan Z'ye her şeyin yer aldığı fuar, dünyanın önde gelen eğlence tesisi yatırımcılarını, oyun ve ekipman üreticilerini, etkinlik organizatörü firmalarını, turistik işletme sahiplerini, belediye, otel, AVM yöneticilerini, inşaat firmalarını, mimarları, kurumsal firmaları ve tedarikçileri tek çatı altında buluşturdu.

Türkiye'nin en eğlenceli buluşması sona erdi. 3 gün boyunca süren fuarda katılımcılar, Türkiye'de ilk kez sergilenen birçok farklı ürünle beraber eğlence parklarından çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun makinelerinden tırmanma duvarı ekipmanlarına, hareket simülatörlerinden ses ışık sahne sistemlerine kadar sektöre dair hemen hemen her şeyi inceleme imkanı bulabildi. 21 ülkeden 173 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar,her yıl olduğu gibi bu yılda sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer aldı. Organizasyon sadece çocuklarla kalmayıp her yaştan insana hitap etmesi nedeniyle birbirinden renkli görüntülere de sahne oldu. ATRAX, önümüzdeki yıl ise 13 -15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

En Mutlu Konferans

Dünya'nın en fazla kazandıran sektörün büyüklüğü Dünya'da 2 trilyon iken Türkiye'de 13 milyar dolar. Bu konuda en hızlı büyüyen 9. Ülke Türkiye, Atrax19 ile sektörün buluşma noktası olmaya devam ediyor.Her yıl fuar kapsamında sektör dinamiklerinin ele alındığı ve sponsorluğunun Polin Waterparks tarafından üstlenildiği konferanslarda bu yıl, bir şehrin mutluluğunun, o şehirde yaşayan insanların mutluluğuna bağlı olduğudüşüncesinden yola çıkılarak 'Mutlu Şehirler' konuşuldu. Konferans, sektör liderlerini, akademisyenleri, dernek başkanlarını, başarılı isimleri ve kurum-kuruluş yöneticilerini bir araya getirdi ve sektörel gelişmeler incelendi.

Ödül Töreni Dikkatleri Üzerine Çekti

Her sene başarısını arttırarak devam eden ATRAX fuarı çatısı altında düzenlenen eğlence sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek yarışması 'Shining Star Awards 2019 – Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri', bu yıl 6. kez gerçekleşti. 15 Şubat'ta Crowne Plaza Florya Otel'de düzenlenecek görkemli gecede 16 kategoride 20 proje ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler