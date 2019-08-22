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42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, art arda mayolu pozlarını paylaştı

Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu fotoğraflarını yayınladı.

22.08.2019 09:19
42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, art arda mayolu pozlarını paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, mayolu fotoğraflarını paylaştı.

PEŞ PEŞE MAYOLU FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Tatilinin büyük bir kısmını denizde geçiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından peş peşe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 42 yaşındaki Ekinci'nin düzgün fiziği ve makyajsız cildi takipçilerinden alkış topladı.

CEM YILMAZ'A SERT ÇIKMIŞTI

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşıyla içki masasında oturan Cem Yılmaz için söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Ekinci, Yılmaz için "Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi. Ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun hayretsin Cemcik yanlışsın." demişti.

İşte Tuğba Ekinci'nin mayolu fotoğrafları:

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42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, art arda mayolu pozlarını paylaştı

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YORUMLAR (13)
ŞAPKACI: Kaypak karı
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BALİBA: Mayo ne la, çok cesur olsa bikini giyerdi
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MEMLEKETİM: Önceleri olunca dize kadar acik kadin bacak göseydik hayiflanirdik. Simdi o kadar siradanlasdilarki birak hayiflanmayi mide bulandiriyorlar.
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YETMİŞÜÇ: Buruş buruş yapış yapış olmuştur koku bile vardır
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CORCİ: kendi fotoğrafını kendisini çeken yalnız ve ezik biri aslında. . .
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TERBİYESİZ ADAM: Hatunun içi geçmiş hala güzel diye mayolu fotoğraflarını paylaştı diyorlar magazinciler milleti kandıra kandıra bir kalıyor karı pörsümüş hala güzel diyorlar
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DRJOHNFİRE: sana bi vurayım tüm minarellerim feda olsun
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GÜNEŞ: hayatımda gördüğüm en iğrenç işçiyi aşağılayan kendini beğenmiş kötü insanlardan biri
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JAKABO: Turşusu çıkmış
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YARCAN: Siz holstein nedir bilirmisiniz?yer çekimine karşı koyamamış.Raf ömrü bitmeye yakın market ürünü gibi....değeri ani bir düşüşle karşı karşıya.
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