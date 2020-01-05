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42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şüpheliyi kurulan özel ekip yakaladı.

05.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:35 42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

'da hakkında kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şüpheliyi kurulan özel ekip yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, noterde sahte imza sirküleri onaylatma, sahte nüfus cüzdanı kullanmak, memura yalan beyanda bulunmak, sahte sürücü belgesi ve sahte ikamet belgesi düzenleme" suçlarından 48 dosyada 42 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan A.T.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu. 10 yıldır aranan ve 53 bin 253 TL adli para cezası bulunan şüpheli, Aranan Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 gün içerisinde Osmangazi'ye bağlı Maksem Mahallesi Çinkolu Kahve Sokak üzerinde yakalandı. Üzerinden kardeşine ait sahte kimlik çıkan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA


Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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