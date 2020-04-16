Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

42 yıllık evliliğe Başkan Demir'den pasta sürprizi

42 yıllık evliliğe Başkan Demir'den pasta sürprizi 42. evlilik yıl dönümlerinde sokağa çıkamayan çifte Başkan Demir'den pastalı sürpriz Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında 42'nci evlilik yıl dönümlerinde evde kalan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Vehbi Cömert ve kanser hastası eşi 62...

16.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:21
42 yıllık evliliğe Başkan Demir'den pasta sürprizi
42. evlilik yıl dönümlerinde sokağa çıkamayan çifte Başkan Demir'den pastalı sürpriz
SAMSUN - Samsun 'da korona virüs tedbirleri kapsamında 42'nci evlilik yıl dönümlerinde evde kalan 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Vehbi Cömert ve kanser hastası eşi 62 yaşındaki Bilge Cömert'e Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir pasta götürerek sürpriz yaptı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Vehbi ve Bilge Cömert çifti evliliklerinde 42'nci yıla girdi. Bilge Cömert'in kardeşi Beyhan Elçora, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak pasta talebinde bulundu. İsteği öğrenen Başkan Mustafa Demir, 42 yıllık evli çiftin habersiz olarak kapısına pasta ile giderek sevinçlerine ortak oldu.
Yaptığı bu sürpriz ile çiftin mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Başkan Demir, "Evliliklerinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir pasta alarak kendilerine ziyarete geldik. Mutluluklarına ortak olduk. Bildiğiniz gibi önemli bir süreç yaşıyoruz. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu virüs ile ilgili Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar dünyaya örnek oldu ve olmaya devam edecektir. Biz de bunun bir parçası olma, buna katkı sağlama ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına çok büyük bir hassasiyet ve gayret gösteriyoruz. Valiliğimizin öncülüğünde tüm Büyükşehir çalışanlarımız ve tüm kurumlar hep birlikte Samsun'da seferber olduk. Bu konuda da iyi gidiyoruz. Samsun'da da vakalarımız var. Türkiye ortalamasının altındadır. Samsun'da sağlık alt yapısı gayet iyi durumdadır. Tedavi süreci konusunda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Biz 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.
Cömert çifti ise kendilerine sürpriz olduğunu ve çok şaşırdıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ettiler.
Çift, pasta keserek evlilik yıl dönümlerini kutladı. 42 yıllık evliliğe Başkan Demir’den pasta sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kıbrıs, Samsun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› Güncel ››42 yıllık evliliğe Başkan Demir'den pasta sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:29: Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle "Amerika'nın En... - Haber 10:28: TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 2 HASTA CERRAHPAŞA'DAN ALKIŞLARLA TABURCU OLDU - Haber 10:28: Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak - Haber 10:28: Koronavirüsü yenen iki kişiden immün plazma bağışı - Haber 10:26: Bolu'da, vali ve kaymakamlar "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber