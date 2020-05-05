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42 yıllık milli atlet madalyasını kimsesiz çocuklar için satıyor

42 yıldır atletizm ile uğraşan 52 yaşındaki milli veteran atlet Ali Olgun Örkiz, Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği 3'üncülük madalyasını en çok değer biçen kişiye vererek gelirini Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağışlayacak.

42 yıllık milli atlet madalyasını kimsesiz çocuklar için satıyor
05.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:10
42 yıldır atletizm ile uğraşan 52 yaşındaki milli veteran atlet Ali Olgun Örkiz, Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği 3'üncülük madalyasını en çok değer biçen kişiye vererek gelirini Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağışlayacak.

Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle spor müsabakaları iptal edilmişti. Müsabakaların iptal edilmesinin ardından 52 yaşındaki Zonguldaklı milli veteran atlet Ali Olgun Örkiz, anlamlı bir projeye imza atmayı planlıyor. Uluslar arası şampiyonalarda birçok başarılara imza atan milli atlet Örkiz, 2019 yılında Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği Balkan üçüncülüğü madalyasını en çok değer biçen kişiye vererek parayı hiç dokunmadan Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağışlamayı planlıyor. Veteran Atlet Ali Olgun Örkiz'in bu anlamlı hareketi spor camiasından büyük takdir aldı.

"Gelirini sosyal hizmetler kurumuna bağışlayacağım"

Örkiz, "42 yıldır atletizm ile uğraşıyorum. Birçok başarılara imza attım. Ülkemiz korona virüs nedeniyle zor günlerden geçiyor. Ben de geçtiğimiz bu zor günlerde kendi adıma katkı vermek için madalyamı satmaya karar verdim. Ay yıldızlı forma altında büyük zorluklarla aldığım Balkan üçüncülüğü madalyamı satarak gelirini Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağışlayacağım. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimden başka bir şey gelmedi. İnşallah halkımız bu konuda bana destek verir, bir an önce bu anlamlı hareketi gereken yere ulaştırırız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Evde kal Zonguldak" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Atletizm, Spor, Haber
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