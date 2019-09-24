43 bin ton çöp, 1 milyon 600 bin liralık enerjiye dönüştü

Elazığ'da 5 ayda toplanıp ayrıştırılan 43 bin 387 ton atıktan toplam 4 milyon 881 bin 600 Kilovat elektrik enerjisi üretildi . Gerçekleştirilen çevresel dönüşümle 10 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanırken, şehre yaklaşık 1 milyon 600 bin TL kazanç sağlandı.



Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 385 personelin, 7/24 vardiyalı sitemle daha temiz bir şehir için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için modern araç filosu ve şehre hizmet sevdasıyla çalışan ekipler tarafından, şehrin 38 mahallesinde 5 ayda toplam 60 bin ton evsel katı atık toplanarak, Çöpten Enerji Üretim Tesisine nakledildiği aktarıldı. Düzenli depolama alanlarına aktarılan şehrin katı atıkları, çevresel anlamda değer kazanarak, enerjiye dönüşüyor. Katı atıkları şehir için avantaja dönüştüren tesiste 5 ayda ayrıştırılan 60 bin ton çöpün 43 bin 387 ton evsel atığından, 4 milyon 881 bin 600 kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede yaklaşık 1 milyon 600 bin TL değerindeki elektrik enerjisi üretimi ile 10 bin konutun ihtiyacı karşılanıyor.



"Bu şehri daha güzel yarınlara taşıyacağız"



Daha temiz ve yaşanabilir bir Elazığ için inançla ve gayretle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Temizlik hizmetleri şehrin vitrinidir. Ekiplerimiz, modern araç filomuzla, şehre en kaliteli hizmeti kazandırmak adına şehrin 38 mahallesinde 24 saat esaslı olarak çalışıyorlar. Daha temiz bir çevrede yaşamak ve daha temiz bir çevreyi geleceğe bırakmak en önemli görevimizdir ve her şeyin üzerindedir. Zira bu bizim geleceğe olan sorumluluğumuzdur. Bu nedenle çevresel anlamda yapacağımız çalışmalarla şehrimizin markalaşması adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz Elazığ olarak bir aileyiz ve evimiz de Elazığ'dır. Hep birlikte, her yönüyle şehrimize sahip çıkarak, bu şehri daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA