Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti.
HSK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayımlandı.
Buna göre, adli yargıda 17, idari yargıda 26 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.
Kararname kapsamında Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Meral İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
, Bakırköy
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yavuz
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, İstanbul Hakimi Cevdet Özcan Erzurum
Hakimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyin Kısık Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Asım Ekren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
, Ankara
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yavuz İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Afyonkarahisar
Cumhuriyet Başsavcıvekili Osman Çabuk Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atandı.
İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Hasan Erdem
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı, İzmir
Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet Erkal Kocadağ İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Gürsoy
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.
04 Aralık 2018 Salı 16:21