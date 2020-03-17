43 ilden daha büyük olan ilçe, korona virüsü sebebiyle sessizliğe büründü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde en kalabalık alan olan Cumhuriyet Meydanı, yeni tip korona virüsü endişesiyle sessizliğe büründü.
17.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:48
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde en kalabalık alan olan Cumhuriyet Meydanı, yeni tip korona virüsü endişesiyle sessizliğe büründü.
Çin'de başlayan ve kısa sürede dünyayı saran yeni tip korona virüsü Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiliyor. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından 43 ilden daha büyük olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de umuma açık yerler kapatıldı. Yasağa uymayan esnaf uyarılırken vatandaşlar ev de kalmayı tercih etti. Her gün tıklım tıklım olan Cumhuriyet Meydanı korona virüsü endişeyle sessizliğe büründü. Meydanda tek tük vatandaşın olması dikkat çekti.
Vatandaşlar da Bakanlığın aldığı tedbirleri destekleyerek herkesin yasağa uyması gerektiğini söyledi. - MARDİN
Çin'de başlayan ve kısa sürede dünyayı saran yeni tip korona virüsü Türkiye'de de hayatı olumsuz etkiliyor. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından 43 ilden daha büyük olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de umuma açık yerler kapatıldı. Yasağa uymayan esnaf uyarılırken vatandaşlar ev de kalmayı tercih etti. Her gün tıklım tıklım olan Cumhuriyet Meydanı korona virüsü endişeyle sessizliğe büründü. Meydanda tek tük vatandaşın olması dikkat çekti.
Vatandaşlar da Bakanlığın aldığı tedbirleri destekleyerek herkesin yasağa uyması gerektiğini söyledi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Kızıltepe, Mardin, Güncel
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