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43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' denetimi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

29.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:31
43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' denetimi
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı. Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin sürekli uygulama yapacağı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, Wuhan, Güncel

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