43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik 'koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan...
14.03.2020 01:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:17
43 ilin geçiş güzergahında ' Koronavirüs ' tatili yoğunluğu
KIRIKKALE - Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik 'koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan Kırıkkale 'de trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından ilk, orta ve lise öğrencilerine 1, üniversitelerin de 3 hafta kesintisiz tatil edildi. Tatili fırsata çeviren vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de de araç trafiği yoğunluğu saat 14.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Trafiğin hafta sonunda da devam etmesi öngörülüyor.
KIRIKKALE - Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik 'koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan Kırıkkale 'de trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından ilk, orta ve lise öğrencilerine 1, üniversitelerin de 3 hafta kesintisiz tatil edildi. Tatili fırsata çeviren vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de de araç trafiği yoğunluğu saat 14.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Trafiğin hafta sonunda da devam etmesi öngörülüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu
Etiketler : Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Genel
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