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43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de otogar boş kaldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bomboş kaldı.

28.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:47
43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de otogar boş kaldı
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen düzenlenmenin ardından seyahatlerin valilik iznine de bağlanması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bomboş kaldı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığınca, şehirler arası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte seyahatlerin valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı. Bugün saat 17.00 den itibaren şehirler arası otobüs seferlerinin izne bağlanmasının ardından kent genelindeki otogarlarda otobüs seferleri tek tek iptal edildi. Yolcusuz kalan tüm otobüsler peronlardan çekilerek park alanlarına kaldırıldı.

"Saat 17.00'ye kadar yolculuklar devam edecek"

Kırıkkale Şehirlerarası Otogarı Genel Müdürü Onur Güney, "Kırıkkale 43 tane vilayetin bağlantı noktası. Bundan 10 gün öncesine kadar normalde 200'e yakın transit otobüsler gidip geliyordu. Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Doğu'ya, Karadeniz istikametine giden. Ancak bu sayımız son 15 gündür sayımız 20-30'lara kadar düştü. Ayrıca bizim Kırıkkale'nin bir özelliği Ankara'ya minibüslerimiz çıkıyordu. Günde 125, 130, cuma günleri 160 civarında. Onlar da son zamanlar 12-13'e düştüler. Bugün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bir genelgesi çıktı. Saat 17.00'e kadar yolculuklar devam edecek. Saat 17.00'den itibaren seyahat izin komisyonlarından izinler alınacak. O izinden sonra vatandaşlarımız yolculuk yapmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Güncel

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