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43 ilin geçiş noktasında 'Sis' etkili oldu

43 ilin geçiş noktasında 'Sis' etkili olduKIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, sis yoğunluğu yaşanıyor.

20.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:53
43 ilin geçiş noktasında 'Sis' etkili oldu
KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan 'de, sis yoğunluğu yaşanıyor.
Kırıkkale'yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle "kilit kavşak" diye adlandırılan Ankara-Samsun kara yolundaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Kırıkkale'de gece saat 03.00'ten 09.00'a kadar termometreler 1 ile 5 derece arasında gösterirken, öğlen saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
43 ilin geçiş noktasında 'Sis' etkili oldu

Kırıkkale, Genel

Kaynak: İHA


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