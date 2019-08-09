Haberler» Güncel» Haber

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu devam ediyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ederken yoldan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı.

09.08.2019 15:39 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu devam ediyor
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ederken yoldan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yollara akın etmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar durma noktasına geldi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olarak adlandırılan 'kilit kavşak'tan geçen araç sayısı 100 binin üzerine çıktı.

Bayram dolayısıyla büyükşehirlerden memleketlerine giden bazı sürücüler, yollarda trafik akışının rahat olduğunu belirtirken bazıları da araçların yoğun olduğunu ve ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Polis ekipleri yaşanan yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafiğin akışını sağlamak amacıyla kara yolu üzerinde bulunan bazı kavşaklar ise beton bariyerler ile kapatıldı. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhaları takviyesi yapılırken, sürücüleri dikkatli seyretmeleri hususunda da trafik polisleri tarafından afişler asıldı. - KIRIKKALE

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)
16:14   Turizmcilerden tatil dolandırıcıları uyarısı
16:13   Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı (5)
16:12   Vuslat gazetesinden "Memleketim" eki
16:12   ADÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi
16:12   İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik denetimi
16:12   Kurban Bayramı'na doğru