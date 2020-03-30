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43 Türk'ün Kırmızı Köprü esareti

Azerbaycan'dan karayolu ile Gürcistan'a gelerek buradan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 43 Türk vatandaşı 5 gündür 'Kırmızı Köprü' sınır geçiş noktasında bekletiliyor.

30.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:12
43 Türk'ün Kırmızı Köprü esareti

Azerbaycan 'dan karayolu ile Gürcistan 'a gelerek buradan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 43 Türk vatandaşı 5 gündür 'Kırmızı Köprü' sınır geçiş noktasında bekletiliyor.


Azerbaycan'da yaşayan Türk ailelerin ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 3 otobüsteki 43 kişi, Gürcistan'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sert hava koşullarında aralarında çocukları da bulunduğu 43 kişi otobüslerin içinde yetkililerinden yardım bekliyor.


Konuyla ilgili bilgi veren otobüs şoförlerinden Hasan Fırat, vatandaşların 5 gündür otobüste kaldıklarını belirterek, "Toplam aileler personel öğrenciler dahil 43 kişiyiz. 3 otobüsüz. 24 Mart tarihinde bize Gürcistan'daki Tiflis Konsolosluğumuzdan bir görevli 'İşlemleriniz siz gelene kadar halledilir sınır kapısına gelin' dedi. 550 km gelerek Azerbaycan-Gürcistan sınırına ulaştık. 4 gündür 'bir iki saate çıkacaksınız' diyerek bizi oyaladılar. Hava şartları çok kötü. Paramız kalmadı. Yan tarafımız Korona virüs nedeniyle tutulan insanların bulunduğu karantina bölgesi. Otobüste yatıp kalkıyoruz. Fazla dışarıya çıkmıyoruz. Kısıtlı bütçemizi de tükettik. Kuru ekmek yiyoruz insanlar perişan olmuş durumda. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik izin versinler 5 saatte vatanımıza kavuşacağız. Yetkililer 4 gündür dürüst davranmıyorlar" dedi.


"Ortada kaldık yetkilerden acil yardım bekliyoruz"


Yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Fırat, "Bakü Büyükelçiliği personeli ile 16 Mart tarihinde iletişime geçtik. İlgilenmek istemedi ardından başka bir yetkili ile konuştuk. Sağolsun bizimle ilgilendi. Sonra 'Gürcistan ile konuşun bizlik sıkıntı yok' dediler. Sonrasında Tiflis Konsolosluğu ile görüştük. Bizi buraya çağırdı mağdur olduk. Dışişleri Bakanlığı'nın çağrı hattını defalarca aramamıza rağmen sonuç alamadık. Gence Konsolosluğu'ndan Zeki Öztürk ile konuştuk sağ olsun gerekeni yapacağını söyledi. Azerbaycan'da uygulanan OHAL nedeniyle evimize de dönemiyoruz. Sınırdan geçerek vatanımıza kavuşamıyoruz. Ortada kaldık yetkilerden acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Gürcistan, Güncel
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