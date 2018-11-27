27 Kasım 2018, 11:36
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43 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

43 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak’ta 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hanım Odabaşı, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Odabaşı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Odabaşı'nın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. - ZONGULDAK
27 Kasım 2018 Salı 11:36



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