Zonguldak
'ta 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma
ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hanım Odabaşı, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Odabaşı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Odabaşı'nın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi ile belirlenecek. - ZONGULDAK