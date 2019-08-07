Haberler» Güncel» Haber

44 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

07.08.2019 13:43 44 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Kuzey Ege'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.
"TCSG-28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45   Alevlerin arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı
15:45   İZMİR Yabani saka kuşu avcılığına para cezası
15:45   Selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor
15:44   Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi- 2
15:44   Yolcu midibüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı
15:43   POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
15:43   TOPTAN GIDA DEPOSUNDA YANGIN-2 (aktuel)