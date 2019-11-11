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44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde yapılan uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

11.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:5844 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde yapılan uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda 3 günde 331 zanlı yakalandı. Uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 bin 712 adet uyuşturucu sentetik hap, 53 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 9 adet tabanca, 8 adet hassas terazi ve toplam 9 bin 890 TL para ele geçirildi. Zanlıların bir kısmının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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