44 İlde Fetö Operasyonu: 101 Şüpheli Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK
yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı kararı verilen 219 muvazzaf askerden 101'i yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel iletişim maksadıyla ankesör ve kontörlü sabit telefon hatlarıyla örgütsel irtibat sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında bu gece 44 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü
TEM Daire Başkanı Turgut Aslan
'ın adı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca yürütülen operasyonların İstanbul ayağı, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi. 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 51'i üsteğmen, 1'i teğmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında şu ana kadar 101 şüpheli yakalandı. Polis
, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
14 Aralık 2018 Cuma 10:16