44 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA OTOBÜSÜN LASTİKLERİ UYGUN DEĞİLMİŞ
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
14.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:20
Aksaray 'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (3)Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 44 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından çalışma başlatan polis, otobüsün lastiklerinde inceleme yaptı. Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 santim olması gerekirken, kaza yapan otobüsün lastiklerinin diş derinliğinin 2 santim kaldığı ve bu şekilde yolculuk yapmasının yasak olduğunu tespit edildi. Otobüs sürücüsü Mehmet İsbir'e 776 lira para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Güncel
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı