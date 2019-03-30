44 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, HDP
Eş Genel Başkanları Pervin Buldan
ve Sezai Temelli
'nin de aralarında bulunduğu 44 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan fezlekeler, TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na sevk edildi. Yeni gelen dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, HDP'den 37, CHP'den 2, AK Parti
'den 1, TİP'ten 1 milletvekili yer aldı. Haklarında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:
HDP'den Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
, Şırnak
Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
, Batman
Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki
, Diyarbakır
Milletvekili Musa Farisoğulları
, Van
Milletvekili Murat Sarısaç
, Muş
Milletvekili Mensur Işık
, Gaziantep
Milletvekili Mahmut Toğrul
, Şırnak Milletvekili Nuran İmir
, Van Milletvekili Tayip Temel
, Mardin
Milletvekili Tuma Çelik
, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
, Ağrı
Milletvekili Abdullah Koç
, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk
, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
, Hakkari Milletvekili Sait
Dede, Muş Milletvekili Şevin Coşkun
, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun
, Batman Milletvekili Feleknas Uca
, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
, Siirt
Milletvekili Meral Danış Beştaş
, Mardin Milletvekili Pero Dundar
, Bingöl
Milletvekili Erdal Aydemir
, Antalya
Milletvekili Kemal Bülbül
, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit
, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz
, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz
, İzmir
Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
, Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı
, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan
, Mardin Milletvekili Ebrü Günay
, İstanbul
Milletvekili Hüda Kaya
, Mersin
Milletvekili Fatma Kurtulan
, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir
, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin
, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk
, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan
ve Kamil Okyay Sındır
, TİP Hatay
Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu. - Ankara
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika
Kaynak: DHA