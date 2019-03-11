44 Sporcu Dereceye Girmek İçin Ter Döktü

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen 3 bant bilardo şampiyonasında 44 sporcu dereceye girmek için yarıştı.3 Bant Bilardo Kupası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede, 3 Bant Bilardo Kupası Joker Bilardo Spor Salonunda düzenlendi. 3 gün süren bilardo turnuvasına Hendek, Bolu ve Düzce'den olmak üzere 44 sporcu katıldı. Nefeslerin tutulduğu müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.3 Bant Bilardo Kupası'nın sonunda Hasan Yıldız birinci, Mehmet Kocabaş ikinci, Osman Yıldırım ve Baha Alptekin üçüncü oldu. Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın, Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk, Baro Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Altun ile Joker Bilardo Spor Salonu sahibi Halit Daştan takdim etti. - DÜZCE