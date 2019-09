44. Toronto Uluslararası Film Festivali sona erdi

Sinema dünyasında "Oscar'ın Habercisi" olarak da bilinen Toronto Uluslararası Film Festivali (Toronto International Film Festival-TIFF) sona erdi.TIFF Başkanı ve Sanat Yönetmeni Cameron Bailey ve TIFF İcra Direktörü Joana Vicente, yaptıkları ortak açıklamada, TIFF 2019'un harika bir yıl olduğunu belirterek, bu yılki festivalde yer alan filmler ve yeteneklerin kendilerine ilham verdiğini kaydetti.Halkın oylarıyla belirlenen People's Choice (Halkın Seçimi) kategorisinde "En İyi Film" ödülü bu yıl Taika Waititi'nin yönettiği Jojo Rabbit filmine verildiği ifade edilen açıklamada, filmin, 15 bin Kanada dolarının da sahibi olduğu belirtildi. Açıklamada, aynı kategoride "En İyi Belgesel" ödülünün de Feras Fayyad'ın The Cave (Mağara) isimli yapımına gittiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, ödül alan diğer filmler hakkında şunlar kaydedildi:"Halkın Seçimi Midnight Madness Ödülü yönetmenliğini Galder Gaztelu-Urrutia'nın yaptığı 'Platform' filmine, Kanada'nın En İyi İlk Uzun Metraj Filmi yönetmenliğini Matthew Rankin'in yaptığı 'The Twentieth Century' (Yirminci Yüzyıl) filmine, En İyi Kanada Özel Film Ödülü yönetmenliğini Sophie Deraspe'nin yaptığı 'Antigone' adlı yapıma, En İyi Kanada Kısa Film Ödülü yönetmenliğini Chloe Robichaud'nun yaptığı 'Delphine' filmine, En İyi Kısa Film Ödülü yönetmenliğini Lasse Linder'in yaptığı 'All Cats Are Grey in the Dark' (Tüm Kediler Gri ve Karanlıkta) filmine verildi."Açıklamada, Asya Pasifik Sinemasını Teşvik Ağ (NETPAC) Ödülü de yönetmenliğini Oualid Mouaness'in "1982" adlı yapımın layık görüldüğü belirtildi.Öte yandan, yönetmenliğini Orçun Behram'ın yaptığı Bina filmi (The Antenna) festivalin "keşif" kategorisinde ilk gösterimini yaptı. Behram'ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan Bina (The Antenna), 8 Eylül'de Toronto'da seyirciyle buluştu.