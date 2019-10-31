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44. Yeşil Bursa Rallisi'ne doğru

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı olan 44. Yeşil Bursa Rallisi'nde, 2 çeker ve gençler kategorilerinde şampiyonluğu hedefliyor.

31.10.2019 15:3044. Yeşil Bursa Rallisi'ne doğru
Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7'nci ve son yarışı olan 44. Yeşil Bursa Rallisi'nde, 2 çeker ve gençler kategorilerinde şampiyonluğu hedefliyor.
Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamaya göre 37. Kocaeli Rallisi'ndeki performansı ile 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda pilotlar, co-pilotlar ve markalar kategorilerinde şampiyonluğu garantileyen takım, sezonun son yarışında kalan 2 kategorideki şampiyonlukları da elde etmek için mücadele verecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, zorlu bir sezonu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek şunları kaydetti:
"Sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ilk hedefimiz olan pilotlar, co-pilotlar, markalar şampiyonluklarını elde etmekti. Bunu başardık, şimdi sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde 2 çeker ve gençler kategorilerinde yarışı birinci sırada tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en önemli 5 kategorisinde şampiyonluğu almayı hedefliyoruz. Oldukça zorlu geçecek bu sezonun son rallisine katılacak tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum."

Türkiye, Bursa, Ford, Spor

Kaynak: AA

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