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448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:51
448 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile 448 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin operasyonu ile İ. K. ve M.Y. yakalanırken, yapılan aramada 448 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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