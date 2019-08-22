45 25 #kusursuzcinayet Filmi

45 25 #KusursuzCinayet, bir seri katilin peşine düşen Mehmet Komiser ve Yavuz Başkomiserin hikayesini konu ediyor. Biray Dalkıran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete gibi isimler yer alıyor. 9. Sosyal Medya Ödülleri töreninde ödül alan sosyal medya fenomenleri teker teker ve acımasızca öldürülmektedir. İşlenen her cinayetin ardından elde edilen ipuçları, bir sonraki kurbanı işaret etmektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatan İstanbul Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa arkasında iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıya kalmışlardır. Ya halka tamamlanmadan katili yakalayacak ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanıklık edip dosyayı rafa kaldıracaklardır. Yönetmen:
Biray DalkıranSenaryo:
Ahmet SaatçioğluOyuncular:
Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyza Nur Mete, Sercan ElikaraFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
45 25 #KusursuzCinayetYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
06.09.201945 25 #KusursuzCinayet Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.