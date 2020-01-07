Haberler » Güncel » 45 Aileye 106 bin lira destek verildi - Haber

45 Aileye 106 bin lira destek verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Aralık ayı içerisinde Koruyucu Aile Aralık ayı ödeme verilerini açıkladı.

07.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:39 45 Aileye 106 bin lira destek verildi
DÜZCE(İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, ayı içerisinde Koruyucu Aile Aralık ayı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre 45 Aileye toplam 106 bin 354 lira ödeme yapıldı.

Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin aralık ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, aralık ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre Düzce'de Aralık ayı itibari ile Koruyucu aile hizmetinden 45 aile ve 60 çocuk faydalandığı belirtildi. Aralık ayı içerisinde belirtilen 45 aileye 60 çocuk için 106 bin 354 lira 18 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Zeki Yıldırım, Aralık, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ... SAVCI, ŞÜPHELİYE CEZA ÖNERECEK - Haber
14:12   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk (2) - Haber
14:12   Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı - Haber
14:07   Manisa'da karla mücadeleye devam edliyor - Haber
14:07   Şehitkamil'de 2019 yılında da yatırımlar hızla devam etti - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
7.01.2020 14:14:41