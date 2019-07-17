17.07.2019 16:21
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45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, insan kaçakçıları, İstanbul'dan araçlara bindirdikleri aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni Bayramiç-Ezine kara yolunun Yağcılar mevkisinde " Yunanistan'a geldik" diye indirdi.
Yol boyunca grup halinde yürüyen göçmenleri gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekipleri, göçmenleri Bayramiç İlçe Jandarma Karakolu'na götürürken, insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. 45 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Afganistan, Yunanistan, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

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