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45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

11.08.2019 18:32
45 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.
Ekipler, denizden 3 mil açıkta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
45 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Kaynak: AA

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