29.06.2019 19:39
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45 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bahçeli köyü girişinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda ağaçların arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.45 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
Kaynak: AA
Yunanistan , Midilli Adası , Ezine , Çanakkale , Güncel

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