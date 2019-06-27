27.06.2019 12:26
Haberler » Güncel » Haber

45 gün önce nehirde kaybolan genç aranıyor

45 gün önce nehirde kaybolan genç aranıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 45 gün önce girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Mahmut Elşeyh'i (16) arama çalışmaları sürüyor.


MERSİN'in Tarsus ilçesinde 45 gün önce girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Mahmut Elşeyh'i (16) arama çalışmaları sürüyor.
Ülkesindeki savaştan kaçarak yerleştiği Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan Mahmut Elşeyh, 14 Mayıs günü serinlemek için Egemen Mahallesi'nde Berdan Nehri'ne girdi. Elşeyh'in akıntıya kapılıp bir süre sürüklendikten sonra gözden kaybolduğunu gören diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler genci bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 45'inci gününde aramaları nehrin farklı yöne ayrıldığı kollar ve denizle buluştuğu noktada yoğunlaştıran ekipler, suyun bulanık olması nedeni ile çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

- Tarsusmersin
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31 DHA DIŞ- Paraşütçü asker, çatıya çarptı
12:30 Çeşme'de 22 göçmen umuda yolculukta yakalandı
12:30 Trabzon'da çöp poşetinde cenin bulundu
12:30 YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ GÜNEŞTEN BÖYLE KORUDU
12:30 YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ GÜNEŞTEN BÖYLE KORUDU
12:30 DHA DIŞ - Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora verildi - 2
12:29 Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, tüm hızıyla sürüyor